Corso “Tecnico Superiore per efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture”

Il percorso forma tecnici specializzati nella gestione e manutenzione delle flotte e delle infrastrutture logistiche, con un forte focus sulla mobilità elettrica.

I partecipanti acquisiranno competenze per pianificare e ottimizzare l’efficienza dei mezzi di trasporto, in particolare quelli dotati di nuovi powertrain elettrici e a idrogeno, gestendo le officine secondo normative e standard di sicurezza. Saranno in grado di utilizzare tecnologie digitali come Digital Twins e analisi predittiva per monitorare e migliorare le prestazioni di mezzi e infrastrutture, curando anche il dimensionamento e la gestione dei sistemi di ricarica elettrica.

Il corso fornirà le basi per la manutenzione dei componenti elettrici più rilevanti, con attenzione alla sostenibilità, al riciclo e all’economia circolare, integrando la gestione dei magazzini e dei KPI per il miglioramento continuo dei processi.

Ente: ITS Most Academy

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria superiore

Apertura avviso: aperto

Chiusura avviso: 30 settembre 2025

Inizio lezioni: entro il 30 novembre 2025

Documenti e informazioni: ITS Most Academy – bando

