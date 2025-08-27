INFODATA ENERGIA

Home > Corso “Energy saving building specialist”

Corso “Energy saving building specialist”

  • 27 Agosto 2025

Il “Tecnico Superiore per la Sostenibilità e la Digitalizzazione del Processo Edilizio e delle Costruzioni” è un professionista specializzato nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alla riduzione dei costi e all’uso di materiali e tecnologie innovative.

Progetta e applica soluzioni di bioedilizia e edilizia sostenibile, integrando sistemi ad alta efficienza energetica, impianti alimentati da fonti rinnovabili, tecniche di acustica e domotica, garantendo qualità, sicurezza e minore impatto ambientale. Coordina le attività di cantiere con progettazione esecutiva integrata, monitora e diagnostica il costruito, applica normative e protocolli di certificazione, e utilizza strumenti digitali per ottimizzare l’intero processo edilizio.

Ente: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado

Stato avviso: aperto

Chiusura avviso: 15 settembre 2025

Inizio lezioni: ottobre 2025

Informazioni: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania

