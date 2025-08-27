Corso “Energy innovation and smart mobility specialist”

Il corso prepara per diventare un “tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell’economia circolare”. Si tratta di una figura specializzata che guida le imprese verso processi produttivi più efficienti e sostenibili.

Si occupa di riduzione dei consumi, ottimizzazione dell’uso di energie rinnovabili, recupero energetico dai rifiuti e abbattimento delle emissioni di CO₂, trasformando la sostenibilità energetica in un vantaggio competitivo. Utilizza strumenti avanzati di monitoraggio e tecnologie innovative per supportare la transizione dall’economia lineare a quella circolare, favorendo un modello produttivo basato su efficienza, risparmio e valorizzazione delle risorse.

Ente: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado

Stato avviso: aperto

Chiusura avviso: 15 settembre 2025

Inizio lezioni: ottobre 2025

Informazioni: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania

