Corso “Energy innovation and smart mobility specialist”

Il corso prepara per diventare un “tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell’economia circolare”. Si tratta di una figura specializzata che guida le imprese verso processi produttivi più efficienti e sostenibili.
Si occupa di riduzione dei consumi, ottimizzazione dell’uso di energie rinnovabili, recupero energetico dai rifiuti e abbattimento delle emissioni di CO₂, trasformando la sostenibilità energetica in un vantaggio competitivo. Utilizza strumenti avanzati di monitoraggio e tecnologie innovative per supportare la transizione dall’economia lineare a quella circolare, favorendo un modello produttivo basato su efficienza, risparmio e valorizzazione delle risorse.
Ente: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania
Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado
Stato avviso: aperto
Chiusura avviso: 15 settembre 2025
Inizio lezioni: ottobre 2025
Informazioni: ITS Mobilità sostenibile e logistica di Catania