Avviso pubblico per la per l'individuazione di soggetti privati interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel comune di San Gregorio di Catania (CT). Importo: n.d. Scadenza: 19/2/2024 Bando (pdf)