Titolo: Trade & Climate Change

La Commissione Ue pensa di varare un Carbon Border Adjustment Mechanism per far pagare le emissioni di CO2 sulle importazioni di determinati beni/prodotti, in modo da garantire a tutte le industrie, europee e straniere, lo stesso terreno di gioco con regole comuni per quanto riguarda i criteri ambientali.

Autore: Afep (Association française des entreprises privées)

Data di pubblicazione: gennaio 2021

Pagine: 172

Il documento è collegato all’articolo: Chi inquina paga, anche alla frontiera: ecco come l’Europa pensa di “tassare” la CO2

