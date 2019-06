L'Autorità ha risposto all0istanza di esclusione di 18 soggetti. La delibera Arera e la lista.

Con una nuova delibera, l’Autorità per l’Energia ha risposto alle richieste di 18 operatori di escludere dalla regolazione 27 reti di teleriscaldamento e pubblicato l’elenco completo aggiornato delle 76 infrastrutture non soggette alla disciplina Arera. L’OITLR, che ha definito gli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7, si ricorda, prevede […]

