Quali sono i materiali isolanti ammessi alle detrazioni fiscali in edilizia? Lo chiarisce l’Enea in una nota (aggiornata di recente) sulle prestazioni dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici, specificando tutti i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per accedere al Superbonus 110%, all’Ecobonus e al bonus facciate quando l’intervento influisce sull’edificio dal punto di vista […]

