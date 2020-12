La detrazione fiscale del 110% nota come Superbonus non vale solo per realizzare sistemi fotovoltaici ex novo, ma anche per potenziare impianti esistenti. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate, tramite la nuova circolare pubblicata ieri, in cui si precisa che la quota parte di impianto potenziato incentivata con il 110% non potrà accedere a qualunque […]

