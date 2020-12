Come noto, per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di sconto in fattura o cessione del credito, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, bisogna avere un visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza […]

Potrebbe interessarti anche: