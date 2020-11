In merito ai limiti di spesa degli interventi trainati di installazione di un impianto fotovoltaico e di un sistema di accumulo “sembra prospettarsi l’ipotesi di un limite di spesa per il sistema di accumulo che deriva dal limite del fotovoltaico”. Questa lettura è giusta? La domanda (neretti nostri) è tra le tante giunte in redazione […]

Potrebbe interessarti anche: