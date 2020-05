Con due ordinanze (allegate in basso), il TAR Lazio ha sospeso i provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi di due impianti fotovoltaici di potenza complessiva di circa 12 MW, ammessi in via diretta alle tariffe del IV Conto Energia perché realizzati su area di proprietà della Pubblica Amministrazione. In particolare, il GSE aveva contestato […]

