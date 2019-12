Si avvicina la scadenza di gennaio del programma Horizon 2020 su rinnovabili ed efficienza energetica. Qui descriviamo gli ultimi due bandi non ancora analizzati su edifici ed efficienza energetica.

Ultima chiamata per l’appuntamento di gennaio del programma Horizon 2020: ancora due bandi su edifici ed efficienza energetica mettono a disposizione complessivamente 13 milioni di euro per finanziare le migliori proposte progettuali. La scadenza per entrambi è prevista per le ore 17:00 del 15 gennaio e i due bandi sono rispettivamente del tipo CSA (Coordination […]

