Solare termico e digitalizzazione, un bando europeo

Il solare termico è troppo spesso visto e concepito, a torto, come una tecnologia “povera” o, comunque, con limitate prospettiva di crescita e basso potenziale di innovazione. Ciò si riflette a volte purtroppo nella scarsa attenzione dedicata a questa soluzione nei programmi di finanziamento per la ricerca messi in piedi dall’Unione Europea. Le industrie specializzate […]