È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue il nuovo regolamento 2020/852 del Parlamento e del Consiglio che istituisce la “tassonomia” per favorire gli investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale. Ricordiamo che venerdì scorso, 19 giugno, il Parlamento aveva approvato in via definitiva la nuova legislazione, al termine di un lungo processo di negoziati tra le […]

Potrebbe interessarti anche: