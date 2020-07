È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 14 luglio 2020) il decreto legislativo 73/2020 per l’attuazione della direttiva Ue 2018/2002 – che modifica la direttiva 2012/27/Ue – sull’efficienza energetica. Ricordiamo che il provvedimento è stato adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri all’inizio di luglio, nella stessa seduta in cui ha approvato […]

Potrebbe interessarti anche: