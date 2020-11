Italia Solare ha inviato al MiSE due lettere per proporre alcune modifiche al DM Fer 1 e per dare seguito alle previsioni del DL Semplificazioni. Per quanto riguarda il FER 1, spiega una nota di Italia Solare, l’associazione chiede innanzi tutto di prorogare la durata del provvedimento, visti gli scarsi risultati finora registrati, fino al […]

