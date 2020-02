Con riferimento al “Regolamento per l’approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza nel triennio 2018 – 2020”, Terna fa sapere con una nota sul proprio sito che procederà all’assegnazione delle seguenti quote di potenza interrompibile istantaneamente per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 2020 non già allocate: 273 MW per le […]

