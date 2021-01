Il fotovoltaico è pronto a fare un nuovo botto di installazioni nel 2021, dopo aver attraversato le turbolenze del 2020 causate dalla pandemia. Le previsioni per i prossimi dodici mesi, infatti, convergono verso aumenti piuttosto rilevanti della nuova potenza realizzata su scala globale, anche se non mancano le incognite. Secondo Bloomberg New Energy Finance (BNEF) […]

Potrebbe interessarti anche: