In un momento molto critico e senza precedenti per la storia del nostro Paese in cui tutte le istituzioni stanno attentamente riflettendo sugli effetti per la nostra economia e sulle conseguenti azioni di tutela e di rilancio dei settori, registriamo viceversa un’ingiustificata “accelerazione” di alcune Regioni, in qualche caso in totale assenza di procedure di […]

Potrebbe interessarti anche: