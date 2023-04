Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha finanziato nell’ultima settimana di marzo 21 progetti per le cosiddette “hydrogen valley” nella Provincia di Trento e in Calabria, Abruzzo, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna, stanziando complessivamente oltre 166 milioni di euro. Tale cifra non è però bastata a coprire le domande di tutti […]

