Autoconsumo energetico, oneri generali di sistema, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, comunità energetiche, sono alcuni dei temi più importanti che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha toccato nella sua audizione davanti alla commissione per le Politiche Ue del Senato, per quanto riguarda la legge di delegazione europea 2019 con cui il […]

Potrebbe interessarti anche: