Come utilizzare il pieno potenziale del Superbonus del 110% in edilizia? La Rete Professioni Tecniche (l’associazione che riunisce i professionisti di area tecnico-scientifica), ha elaborato un documento con diverse proposte per migliorare l’applicazione della maxi detrazione fiscale, rendendola più fruibile e allargando il suo orizzonte temporale. Il documento, si legge in una nota, è stato […]

Potrebbe interessarti anche: