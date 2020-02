Dopo aver ripartito il fondi per il 2020 con il DM 14 gennaio 2020, con un nuovo provvedimento, il DM 30 gennaio 2020 (allegato in basso), il Viminale ha assegnato anche il resto dei 2,5 miliardi di euro stanziati dalla legge di bilancio 2020 a favore di tutti i Comuni per il quinquennio, stabilendo le […]

Potrebbe interessarti anche: