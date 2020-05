“Un Superbonus”, così il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro ha ribattezzato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di adeguamento sismico in arrivo con il cosiddetto decreto Maggio, che, ha spiegato in un’intervista pubblicata oggi su il Sole 24 ore, saranno potenziate fino al 110% e varranno per gli interventi realizzati […]

