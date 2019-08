Ultimi passi prima della pubblicazione ufficiale per il tanto atteso provvedimento sugli incentivi alle rinnovabili elettriche.

Il decreto Fer 1 con gli incentivi alle fonti rinnovabili sta per terminare il suo tortuoso cammino. Come hanno confermato a QualEnergia.it fonti interne del MiSE, infatti, il provvedimento è stato registrato il 25 luglio dalla Corte dei Conti e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, con ogni probabilità entro la […]

Potrebbe interessarti anche: