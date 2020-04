I prezzi del petrolio che crollano sono un rischio per le energie rinnovabili e quindi bisogna intervenire con politiche fiscali in grado di mantenere i prezzi dei combustibili fossili sopra un livello minimo (carbon price floor): questa, in sintesi, è la posizione del governo francese, condivisa con gli altri Stati membri alla vigilia della videoconferenza […]

