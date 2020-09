Il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato oggi, nel corso di una presentazione al Senato, il decreto istitutivo di nuovi incentivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. Gli incentivi intendono premiare lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo, per esempio negli edifici condominiali, e la diffusione delle comunità energetiche, nell’ambito per esempio dei […]

