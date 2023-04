A inizio aprile Enel Green Power aveva annunciato l’imminente avvio dei cantieri per la realizzazione di nuove batterie grid scale in tutta Italia per 1,6 GW complessivi, ammessi all’asta del capacity market 2024. I cantieri, spiegava Egp, sono distribuiti tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna, dove sono previsti poco […]

Potrebbe interessarti anche: