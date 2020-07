La Regione Umbria (Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti) ha approvato e reso pubblico il bando pubblico per il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il bando, predisposto in attuazione della D.G.R. n. 542/2020 con la quale sono stati approvati i criteri di merito e di premialità per la selezione degli interventi, consiste in […]

