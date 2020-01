I ricercatori dell'Oak Ridge National Laboratory hanno realizzato un accumulo termico che sostituisce un pozzo di un sistema a pompa di calore geotermica. Ottime le potenzialità di riduzione dei costi.

Tutti hanno un ossessivo sogno segreto. Quello di chi scrive non è certo dei più avventurosi: riuscire a catturare durante l’estate la sovrabbondante energia del Sole, per poterla poi usare d’inverno per riscaldare casa. L’idea per attuarlo sarebbe semplice: scavare una sorta di piscina davanti alla propria casa, isolarla termicamente, dotarla di serpentine-scambiatori di calore, […]

