La Toscana prosegue il suo cammino verso la definizione delle aree in cui installare le fonti rinnovabili. Nella seduta del 31 luglio, l’assessora regionale alla Transizione ecologica, Monia Monni, ha illustrato in Consiglio il nuovo Piano per individuare le zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici. Tali zone sono previste dalla direttiva europea Red 3 […]