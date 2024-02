Perovskite per un modulo di taglia commerciale con efficienza record del 25%

Un gruppo di ricercatori del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE ha prodotto un modulo fotovoltaico utilizzando celle solari tandem in silicio perovskite di Oxford PV con un’efficienza del 25% e una potenza di 421 Wp su una superficie di 1,68 metri quadrati. Si tratta del modulo tandem in perovskite di silicio di taglia […]