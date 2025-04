Il fotovoltaico tandem alla perovskite, eterna “promessa” del settore, potrebbe finalmente uscire dalla sperimentazione e dai progetti pilota, per gettare le basi di una vera industrializzazione e commercializzazione. Dopo anni di miglioramenti incrementali dei moduli in silicio, infatti, diverse aziende si stanno preparando a commercializzare su larga scala moduli tandem, che abbinano celle in perovskite […]