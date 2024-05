Mercato locale della flessibilità, gli esiti delle prime aste del progetto MindFlex Redazione QualEnergia.it

CATEGORIE:

Aggiudicati in totale poco più di 9 MW di risorse per il periodo giugno-agosto 2024, superando le richieste iniziali di Unareti per la sperimentazione avviata a Milano.

ADV

Si sono svolte la settimana scorsa, il 20-21 maggio, le prime due aste a termine del Mercato locale della flessibilità nell’ambito del progetto pilota MindFlex a Milano, approvato da Arera, che vede coinvolti il Dso Unareti (società di distribuzione elettrica di A2A) e il Gestore dei mercati energetici. Nelle due aste, che riguardano le risorse […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER