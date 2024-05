Mercato elettrico: consultazione Arera su come superare il Pun

Ci sarà tempo fino al primo luglio per partecipare a una consultazione indetta da Arera sulle modalità di superamento del prezzo unico nazionale (Pun). Con il Dco 194/2024/R/eel, in particolare, il Regolatore chiarisce i suoi orientamenti su come superare il Pun dal 1° gennaio 2025, in favore dei prezzi elettrici zonali nel mercato all’ingrosso. L’Autorità, […]