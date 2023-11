Da Grenergy e Statkraft nuovi investimenti in rinnovabili per più di 4 miliardi

Se sommati, superano i 4 miliardi gli investimenti in due grosse operazioni su Fer e accumuli, annunciate in questi giorni: quella della spagnola Grenergy e quella della norvegese Statkraft. Fotovoltaico e storage sono il focus degli investimenti per 2,6 miliardi di euro al 2026 annunciati ieri, 21 novembre, dalla società iberica (nata nel 2007) e […]