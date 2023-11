Il Gse ha pubblicato le regole applicative sulle Garanzie di Origine per impianti alimentati da fonte rinnovabile, di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023. Il documento, linkato in basso, è stato approvato dal Mase e dall’Arera, con delibera 31 ottobre 2023 496/2023/R/com, per quanto riguarda […]