FV, impianto su tetto da 18 MW per la Fiera di Milano

Un totale di 50.000 pannelli fotovoltaici su 330.000 metri quadrati, per 18 MWp installati e una generazione stimata in 21,6 GWh/anno. Questi i numeri principali di un impianto realizzato in quasi quattro anni dalla joint venture Fair Renew sui padiglioni del quartiere espositivo Fiera Milano Rho. Si tratta del più grande e potente sistema fotovoltaico […]