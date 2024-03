Decreto Cer e regole operative, al via il ciclo di webinar Gse

Partirà domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 10, il ciclo di incontri online del Gse per supportare gli operatori che desiderino approfondire i contenuti del Decreto Cer del Mase su comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza.

I webinar, previsti per ora da marzo a maggio 2024, avranno come focus: i soggetti che possono far parte delle diverse configurazioni, le modalità di accesso agli incentivi e la documentazione necessaria.

Il calendario prevede tre incontri settimanali dalla durata di un’ora. Durante l’evento sarà possibile porre domande ai relatori.

Pubblicheremo su QualEnergia.it il video di uno dei primi webinar appena sarà disponibile.

Qui il calendario e i link per iscriversi.