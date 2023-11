Fotovoltaico Usa, costi totali degli impianti residenziali giù del 15% a inizio 2023

Scendono i costi del fotovoltaico residenziale mentre aumentano quelli dei sistemi FV di grandi dimensioni. Questa la tendenza per il mercato americano registrata dal National Renewable Energy Laboratory (Nrel) nel primo trimestre 2023. Più in dettaglio, nel rapporto intitolato U.S. Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmarks (link in basso), si evidenzia che il […]