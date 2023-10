Rilevare tempestivamente guasti e malfunzionamenti dei grandi impianti fotovoltaici è di fondamentale importanza per garantire l’efficienza di funzionamento e prevenire rischi per la sicurezza, come gli incendi. Tuttavia, non è un compito facile: gli operatori degli impianti utility scale devono monitorare ampie quantità di dati oltre a ispezionare pannelli, inverter e altre apparecchiature. Le attività […]