Il fotovoltaico europeo va verso un nuovo record di crescita, trainato dagli impianti su tetto, mentre l’eolico subisce una battuta d’arresto, stretto da costi in aumento e le difficoltà nel permitting. Questa la fotografia che la società di consulenza norvegese Rystad Energy dà del mercato di queste due fonti rinnovabili in Europa. Per il FV […]