Nei primi nove mesi del 2024 le spedizioni globali di celle per lo storage sono cresciute di quasi il 43% rispetto al 2023. In gran parte l'incremento è destinato ai sistemi di accumulo per impianti utility scale e C&I.

Le spedizioni di celle per accumuli agli ioni di litio hanno raggiunto i 202,3 GWh nei primi nove mesi del 2024, in aumento del 42,8% rispetto al dato registrato a settembre 2023. Secondo il database globale sulla supply chain delle batterie agli ioni di litio di InfoLink Consulting, società di ricerca e consulenza per le

