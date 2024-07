Il dl Coesione è legge, il testo e le novità per le Fer

Nella seduta di martedì 2 luglio, con 190 voti favorevoli e 124 contrari, la Camera ha votato la fiducia sul ddl di conversione in legge, con modificazioni, del dl 60/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”. Parliamo del cosiddetto dl Coesione già approvato dal Senato la settimana scorsa. Trovate in basso […]