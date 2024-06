Nasce “NetZero Milan”, un expo-summit per accelerare la decarbonizzazione nell’industria

Per rispondere in maniera efficace alla decarbonizzazione nel settore industriale bisogna guardare in alto, ma essere allo stesso tempo razionali e pragmatici.

Questo è l’approccio con cui Fiera Milano sta plasmando NetZero Milan, manifestazione che unirà i concetti di expo e di summit e che si terrà presso il centro congressi Allianz MiCo dal 14 al 16 maggio 2025.

Concretamente, significa guardare a tutte le tecnologie già disponibili per favorire la decarbonizzazione e anche a quelle emergenti più promettenti, in modo neutrale, promuovere le policy corrette, affrontare la transizione come parte del business e disporre di strumenti finanziari adeguati.

Proprio su questi quattro cardini, tecnologia, policy, business e finanza, fa leva il nuovo progetto, presentato in anteprima presso Palazzo Clerici nel capoluogo lombardo.

NetZero Milan vuole supportare le imprese nella sfida difficile, ma non impossibile, di arrivare al 2050 alla neutralità climatica.

Serve però accelerare. Se è vero che a livello mondiale il 50% delle imprese ha già fissato obiettivi di decarbonizzazione (stime Roland Berger), l’asticella è ancora troppo bassa: solo il 10-15% punta alla riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030, mentre la somma degli obiettivi attuali porterebbe a una riduzione al massimo del 20%.

Fiera Milano vuole a alzare il tiro a colmare il divario tra obiettivi e risultati, creando una piattaforma trasversale multi-tecnologica e multi-stakeholder di confronto volta a catalizzare il pieno potenziale delle forze di mercato.

“Attraverso questo nuovo appuntamento, abbiamo l’obiettivo di affiancare il mondo industriale e i settori particolarmente difficili da decarbonizzare, aiutandoli a individuare le strategie, gli strumenti e le tecnologie che possano permettere loro di affrontare nella maniera più efficiente il percorso di decarbonizzazione nel doppio orizzonte strategico 2030 e 2050”, afferma Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

NetZero Milan dovrebbe diventare una sorta di “spazio protetto” in cui il dibattito riesca ad arrivare ad alto livello, secondo la definizione che ne ha dato Matteo Leonardi, direttore di ECCO, think tank dedicato alla transizione energetica, partner dell’iniziativa di Fiera Milano insieme alla società di consulenza Roland Berger.

Già ora è attiva una virtuale piattaforma trasversale alla quale gli attori coinvolti e le imprese industriali possono partecipare per portare le proprie idee ed esigenze, nell’ottica del “co-design”.

Nei prossimi mesi, inoltre, saranno organizzati alcuni eventi di avvicinamento focalizzati su tematiche o settori verticali in visione dell’appuntamento di maggio 2025.

La manifestazione avrà una forte vocazione europea e internazionale e affiancherà alla platea di espositori diverse sessioni contenutistiche, coinvolgendo fornitori di tecnologie: dal fotovoltaico all’idroelettrico ed eolico, dalle batterie all’idrogeno verde ai combustibili green, dalle soluzioni per l’elettrificazione e la digitalizzazione al carbon capture and storage (CCS), e anche con un occhio tecnologie come gli Small modular reactor.

E ancora, verranno coinvolti consulenti, utilities, investitori istituzionali e finanza green, oltre ad analisti di alto profilo e ai policy maker del mondo regolatorio.

Quanto al target, il progetto si rivolge direttamente ai decisori aziendali, dai CEO ai CFO, fino ai CTO.

L’obiettivo è “rompere quei silos che diventano limiti per tutti, per chi produce le tecnologie ma anche per chi le deve adottare”, ha spiegato Sara Quotti Tubi, Portfolio Business Development Manager di Fiera Milano e responsabile del progetto NetZero Milan.

Il concorso diretto di tutti i diversi attori in gioco dovrebbe permettere ad ogni azienda non solamente di comprendere gli scenari in atto, ma, soprattutto, di individuare gli strumenti per intraprendere un percorso di cambiamento su misura, bilanciando le azioni in modo strategico e finanziario per coniugare efficienza, sicurezza e competitività.