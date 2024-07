Dl Agricoltura verso l’Aula: gli emendamenti approvati all’art. 5 Giulio Meneghello

Terminato l'esame in commissione, la norma sul fotovoltaico in aree agricole va in assemblea al Senato oggi. Importante la novità che definisce i progetti “già avviati”, fatti salvi dal divieto. Il fascicolo con le modifiche approvate.

Probabilmente è la precisazione sui progetti che saranno risparmiati dal divieto, la modifica più importante approvata all’articolo 5 del decreto Agricoltura 63/2024, mentre tante altre correzioni proposte sono state bocciate. Ieri sera, 2 luglio, la commissione Industria del Senato ha infatti votato gli emendamenti alla controversa norma che vieta il fotovoltaico a terra su aree […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

