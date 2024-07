Agricoltura e fotovoltaico, convergenze per superare il decreto

Agricoltura e fotovoltaico, convergenze per superare il decreto Giulio Meneghello

Mentre si votano gli emendamenti all'art. 5, nel corso di un evento del Coordinamento Free, Coldiretti, Cia e Confagricoltura concordano che il dl Agricoltura non crea l'equilibrio che servirebbe per far convivere impianti e coltivazioni.

Al di là della retorica, la distanza tra associazioni del mondo agricolo e del fotovoltaico non è forse così grande come sembra. Con varie sfumature, c’è infatti accordo sul fatto che il FV possa essere un aiuto per i coltivatori e, questa la notizia, sul fatto che il divieto arrivato con il decreto Agricoltura sia […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

