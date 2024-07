Aree idonee, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio, è entrato in vigore il decreto recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, noto più semplicemente come “Decreto Aree idonee” (link in basso). Il testo ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le […]