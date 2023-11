Contributi Ismea per l’innovazione energetica nelle imprese agricole e della pesca

Aprirà nei prossimi giorni un nuovo Fondo Ismea, che concede contributi a fondo perduto per l’innovazione, anche energetica, delle imprese agricole e della pesca. L’avviso (allegato in fondo) detta le istruzioni operative per il funzionamento del Fondo Innovazione pari a 75 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati alle imprese con sede nei 251 […]