Agevolazioni alle imprese del Mezzogiorno per ricerca e sviluppo su temi energetici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy assegnerà agevolazioni alle imprese del Mezzogiorno che presentano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, anche su temi energetici. La misura è descritta nel decreto del 14 settembre 2023 (allegato in fondo), che mette a disposizione oltre 473 milioni […]